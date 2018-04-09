В Минобразования Украины напомнили, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира. Об этом говорится в разъяснении Министерства, передает

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что студенты, которые начали обучение в 2014 году в учреждениях высшего образования Украины на территории Донецкой и Луганской областей, что оказалась под оккупацией России, могут продолжить обучение в любом вузе Украины.

"Студенты, которые проходили обучение после 20 февраля 2014 года в системе высшего образования на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, могут пройти в украинских вузах аттестацию для признания полученных квалификаций, результатов обучения и периодов обучения", - говорится в сообщении.

Также в МОН напомнили, что поступающие с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которые хотят получить украинское образование, могут вступить в перемещенных или уполномоченных учрежденях высшего образования по упрощенной процедуре. Для этого на базе указанных вузов будут действовать образовательные центры - планируется, что в этом году они будут работать с 19 июня до 30 сентября.

Напомним, в Украине начали работать образовательные центры (ОЦ) "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

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