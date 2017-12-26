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Князев заявил, что полиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях
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26.12.2017 13:39
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В Украине почти исчезла проблема с влиянием на детей так называемых
групп смерти в социальных сетях, сообщил глава Нацполиции Сергей
Князев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Князев: Те действия, которые проводила киберполиция вместе с
другими криминальными подразделениями, сделали невозможными,
минимизировали человеческие потери, в первую очередь между детей
Фото: npu.gov.ua "Хочу вспомнить нашу реакцию в отношении
преступлений, объектами которых стали несовершеннолетние, так
называемые группы "Синий кит" и другие. Дети – самая уязвимая
часть нашего общества. Те действия, которые проводила киберполиция
вместе с другими криминальными подразделениями, сделали
невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь
между детей. Мы заблокировали более тысячи таких "групп смерти" в
социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний
день", – заявил он.В феврале 2017 года в департаменте
киберполиции Национальной полиции Украины предупредили, что в ряде
сообществ в социальных сетях детей склоняют к
самоубийствам и фиксированию момента смерти на камеру в режиме
online. Отмечалось, что фанаты таких сообществ называют себя
китами, потому что эти животные ассоциируются у них со свободой.
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