В Украине почти исчезла проблема с влиянием на детей так называемых групп смерти в социальных сетях, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Князев: Те действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь между детей Фото: npu.gov.ua "Хочу вспомнить нашу реакцию в отношении преступлений, объектами которых стали несовершеннолетние, так называемые группы "Синий кит" и другие. Дети – самая уязвимая часть нашего общества. Те действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь между детей. Мы заблокировали более тысячи таких "групп смерти" в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день", – заявил он.В феврале 2017 года в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины предупредили, что в ряде сообществ в социальных сетях детей склоняют к самоубийствам и фиксированию момента смерти на камеру в режиме online. Отмечалось, что фанаты таких сообществ называют себя китами, потому что эти животные ассоциируются у них со свободой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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