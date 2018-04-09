"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. Хорошунова: Нет меры глубокому уважению, которого заслуживают наши врачи Фото из семейного архива Натальи Гозуловой Два часа ночи. Писать нет возможности. Мы все так же почти не выходим из госпиталя. Теперь нам здесь дают поесть, так что отпала необходимость ходить за едой домой. Все по-прежнему так напряженно, что почти ничто извне до нас не доносится. Знаем только, что Каменец уже не в окружении, хотя еще очень тяжело бьются наши войска в разных районах вокруг города. Об этом можно судить и по тому, что раненые все прибывают. Может быть, когда-нибудь смогу больше рассказать о госпитале и о людях, которые в нем трудятся.Сейчас хочу только сказать, что нет меры глубокому уважению, которого заслуживают наши врачи. Это настоящие герои, самоотверженные, добрые, преданные. И так хотелось бы походить на них! И иметь возможность так, как они, оказывать настоящую помощь раненым, а многим сохранять жизнь.Предыдущая запись в дневнике – от 6 апреля. Следующая запись – от 17 апреля 1944 года.О личности автора мемуаров об оккупации Киева – Ирины Хорошуновой – и том, как сложилась ее жизнь после войны, а также о судьбе самого дневника читайте в расследованиях издания "ГОРДОН". Полный текст мемуаров публикуется в спецпроекте "Дневник киевлянки".Редакция благодарит Институт иудаики за предоставленные материалы.За идею редакция благодарит историка и журналиста Александра Зинченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки так что апреля войны все Теги: публикации