В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 15/20; "Гнутово" - 20/15, передает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За прошедшие сутки отмечалось уменьшение количества граждан, которые пересекали линию разграничения. В общем через контрольные пункты въезда-выезда последовало 11000 человек и 2,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 2420 человек и 545 транспортных средств; "Марьинка" - 3150 человек и 915 транспортных средств; "Новотроицкое" - 2360 человек и 640 транспортных средств; "Гнутово" - 635 человек и 220 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2410 человек.

Напомним, в КПВВ "Гнутово" по маршруту Мариуполь - Донецк в ходе проверки автомобиля пограничники обнаружили в багажном отделении автомобиля компьютерные комплектующие на общую сумму около 19 тыс. гривен, которые водитель пытался провезти в "ДНР".

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