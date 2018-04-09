Социальная реклама — относительно новое явление на постсоветском пространстве.

Социологи до сих пор спорят о её эффективности, но факт есть факт: нам трудно представить себе современную жизнь без социальной рекламы, пишет со ссылкой на .

Начиная с украинских билбордов 1990-х, которые призывали «Скажи наркотикам НІ!» (остряки читали последнее слово как «хай») и заканчивая скандальными произведениями типа «Мама чому я урод», социальная реклама не всегда бывала удачной.

Мы сделали для вас подборку самых креативных реклам, об удачности которых предлагаем судить вам самим.

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