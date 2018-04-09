Потеря рынка США для российской компании "Русал" в первую очередь ударит по Красноярску и Иркутску, считает экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Кох: Дериписку меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Если американский рынок для "Русала" закрыт, то значит он потерял 20% своих объемов сбыта. Минимум. В реальности – больше, поскольку вслед за американцами потянутся и другие страны. То есть снижение объемов производства по всей производственной цепочке, включая производство электричества – непременно. Следовательно снижение заработных плат и сокращение рабочих мест в Сибири – это горькая реальность ближайших месяцев", – предупредил он.Кох отметил, что в первую очередь удар придется по Красноярску и Иркутску, а также бюджетам этих регионов."А теперь давайте вместе посмеемся над незадачливым Дерипаской и еще забористей пошутим насчет Насти Рыбки и чего-нибудь в этом роде", – написал бывшей вице-премьер.Он добавил, что голосовавшие за президента РФ Владимира Путина россияне думали, что "смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты" и оккупация Крыма их не коснется."Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире... Вот сейчас, кстати, Дериписку меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит... Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: "Можем повторить"? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом... Ну, давайте! Повторяйте! Как вы там хотели? Всех раком поставить? Ну, же! Вперед!" – подчеркнул Кох.Он предложил россиянам также просчитать последствия в случае расширения санкций."Представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом! Что притихли? Дошло? Дебилы, бл...", – подытожил экс-вице-премьер. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1892248460808870&id=100000712037223 29 января 2018 года Министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд, которые занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Под новые санкции США попал и сам Дерипаска, и часть его бизнеса, в частности, группа "Базовый элемент", группа En+, компания "Русал", корпорация "Русские машины", группа ГАЗ. После введения новых ограничительных мер акции компаний бизнесмена обвалились на 10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд.Reuters отмечает, что решение Вашингтона включить Дерипаску в санкционный список отразится на компаниях по всему миру, так как его бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с крупными транснациональными корпорациями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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