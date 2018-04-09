|Кох о санкциях: Снижение зарплат и сокращение рабочих мест в Сибири - горькая реальность ближайших месяцев
|09.04.2018 09:18
|
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1892248460808870&id=100000712037223
29 января 2018 года Министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд, которые занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Под новые санкции США попал и сам Дерипаска, и часть его бизнеса, в частности, группа "Базовый элемент", группа En+, компания "Русал", корпорация "Русские машины", группа ГАЗ. После введения новых ограничительных мер акции компаний бизнесмена обвалились на 10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд.Reuters отмечает, что решение Вашингтона включить Дерипаску в санкционный список отразится на компаниях по всему миру, так как его бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с крупными транснациональными корпорациями.
Поделитесь статьей с друзьями