Сотрудники Facebook начинают оповещать пользователей, личные данные которых могли быть получены британской аналитической фирмой Cambridge Analytica. Об этом сообщается в блоге, который ведут официальные представители соцсети, передает .

В Facebook уточнили, что “проинформируют людей, если их данные в нарушение правил могли быть переданы Cambridge Analytica”. Кроме того, пользователи получат возможность испытывать, какую информацию о них получили используемые приложения.

Представители социальной сети ранее уточнили, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные в 87 млн ​​пользователей Facebook. Экс-сотрудник британской компании Кристофер Уайли уточнил в интервью телеканалу NBC, что речь может идти и о большем количестве людей.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 90 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

В Украине только 24% пользователей интернета пользуются соцсетями Facebook — меньше только в России, Беларуси, Молдове и Ватикане.

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