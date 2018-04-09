|Пасха на передовой: 35 вражеских обстрелов, ранены пятеро военных
|09.04.2018 09:21
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В праздничные пасхальные сутки, 8 апреля, российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций ВСУ. Ранения получили пятеро украинских воинов.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, враг использовал в обстрелах оружие, запрещенное Минскими соглашениями.
На Луганском направлении агрессор обстреливал украинские укрепления близко Луганского из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По защитникам Светлодарска вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского.
На Донецком направлении агрессор вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ близко Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкиного.
В районе Богдановки враг применил вооружение БМП, близко от Водяного, Гнутово и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и Шахты «Бутовка» – стрелковое оружие, а по защитникам Широкино боевики вели снайперский огонь.