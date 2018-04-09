|Умерла актриса сериалов "Возвращение Мухтара" и "Громовы. Дом надежды" Волчкова
|09.04.2018 09:26
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Сегодня в 00.05 минут, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра Школа Современной пьесы Анжелика Волчкова.. С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком..Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье. #АнжеликаВолчкова #neglinka29Публикация от K I R I L L E M E L Y A N O V (@otec * kirill) 8 Апр 2018 в 1:04 PDT
Во вторник, 10 апреля, пройдет прощание с актрисой в ее родном театре. Похоронят Волчкову на родине – в Пензе.Анжелика Волчкова играла в сериалах "Возвращение Мухтара", "Громовы. Дом надежды", "Лондонград".
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