Российская актриса Анжелика Волчкова умерла в 47 лет. Волчкову похоронят в Пензе Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщается на сайте театра "Школа современной пьесы".На момент смерти актрисе было 47 лет."Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом", – говорится в сообщении.Прощание с Волчковой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы" в Москве.Актрису похоронят у нее на родине, в Пензе.Причиной смерти стала серьезная болезнь. Об этом написал в Instagram актер Кирилл Емельянов."Сегодня в 00.05, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра "Школа современной пьесы" Анжелика Волчкова. Я верил до последнего, как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе", – написал он. Сегодня в 00.05 минут, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра Школа Современной пьесы Анжелика Волчкова.. С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком..Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье. #АнжеликаВолчкова #neglinka29 Публикация от K I R I L L E M E L Y A N O V (@otec * kirill) 8 Апр 2018 в 1:04 PDT Во вторник, 10 апреля, пройдет прощание с актрисой в ее родном театре. Похоронят Волчкову на родине – в Пензе.Анжелика Волчкова играла в сериалах "Возвращение Мухтара", "Громовы. Дом надежды", "Лондонград". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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