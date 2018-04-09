Массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, передает .

По его данным, сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.

По свидетельству телеканала Al Mayadeen, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов. Как утверждает телеканал, ракеты при подлете пересекли воздушное пространство Ливана.

В сообщении SANA указывается, что удар по аэродрому вероятно был нанесен ВС США. Между тем Белый дом вслед за Пентагоном не подтвердил причастность к удару по сирийскому аэродрому.

“Мы знаем об этих сообщениях, нам нечего подтвердить”, — отметил представитель Пентагона Кристофер Шервуд, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о причастности США к нанесению авиаудара.

Со стороны Израиля, который часто атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о возможном ракетном ударе не поступало. 10 февраля сирийские зенитчики отбили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что ВВС дважды атаковали наземные цели в Сирии: один удар был нанесен по иранскому пункта управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе в районе Пальмиры (на востоке провинции Хомс), второй — по четырем иранским и восьми сирийским военным объектам в южной части страны.

Напомним, по данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, как сообщает DW, в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковой бомбу с химикатами. Из-за этого погибли не менее 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

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