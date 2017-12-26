Погода, Новости, загрузка...
В Киеве зафиксировали теплую ночь за последние 137 лет
26.12.2017 13:39
В Киеве зафиксировали теплую ночь за последние 137 лет
В Киеве установилась погода, которая соответствует климатической норме конца октября
По данным Центральной геофизической обсерватории, 26 декабря в Киеве наблюдалась теплая ночь с 1881 года.
В Киеве зафиксировали теплую ночь за последние 137 лет Фото: Евгений Никифоров

Столбик термометра не опустился ниже 3,1 °, что на 0,3 ° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты.

"Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и среднесуточного наивысшего значения температуры 26 декабря" , - говорится в сообщении обсерватории.

Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоду для конца октября, отмечают метеорологи.

По данным Центральной геофизической обсерватории 18 декабря, в Киев пришла метеорологическая зима. Приход метеорологической зимы задержался на 22 дня относительно климатической нормы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить