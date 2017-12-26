|В Киеве зафиксировали теплую ночь за последние 137 лет
|26.12.2017 13:39
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В Киеве установилась погода, которая соответствует климатической норме конца октябряПо данным Центральной геофизической обсерватории, 26 декабря в Киеве наблюдалась теплая ночь с 1881 года.
Фото: Евгений Никифоров
Столбик термометра не опустился ниже 3,1 °, что на 0,3 ° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты.
"Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и среднесуточного наивысшего значения температуры 26 декабря" , - говорится в сообщении обсерватории.
Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоду для конца октября, отмечают метеорологи.
По данным Центральной геофизической обсерватории 18 декабря, в Киев пришла метеорологическая зима. Приход метеорологической зимы задержался на 22 дня относительно климатической нормы.
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