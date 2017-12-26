В Киеве установилась погода, которая соответствует климатической норме конца октября

Столбик термометра не опустился ниже 3,1 °, что на 0,3 ° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты.

"Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и среднесуточного наивысшего значения температуры 26 декабря" , - говорится в сообщении обсерватории.

Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоду для конца октября, отмечают метеорологи.