В Корейской народно-демократической республике заявили, что готовы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает Reuters .

Обсуждение может состоятся во время встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Недавно официальные лидеры двух стран провели тайные переговоры, в ходе которых Пхеньян прямо подтвердил свою готовность в вопросе встречи с главой американского государства.

Известно, что Корейская народно-демократическая республика в течение многих лет заявляла, что может рассмотреть вопрос об отказе от ядерного арсенала в том случае, если Соединенные Штаты Америки отзовут свои войска из Южной Кореи.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын в Пхеньяне посетил концерт поп-исполнителей из Южной Кореи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира