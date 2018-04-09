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"Соло: Звездные войны. Истории". Вышел второй трейлер фильма. Видео
09.04.2018 09:34
На канале FilmSelect Trailer в YouTube опубликовали второй трейлер фильма "Соло: Звездные войны. Истории". Лента рассказывает о молодости героя фантастической эпопеи, Хана один. Роли исполнили Олден Энрайк, Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер. Режиссер фильма – Рон Ховард. Премьера фильма состоится на 71-м Каннском кинофестивале 15 мая 2018 года.   | Фильм посвящен истории Хана один Скриншот: FilmSelect Trailer / YouTube видео Видео: FilmSelect Trailer / YouTube

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