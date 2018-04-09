"Соло: Звездные войны. Истории". Вышел второй трейлер фильма. Видео
09.04.2018 09:34
На канале FilmSelect Trailer в YouTube опубликовали второй трейлер
фильма "Соло: Звездные войны. Истории". Лента рассказывает о
молодости героя фантастической эпопеи, Хана один. Роли исполнили
Олден Энрайк, Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер.
Режиссер фильма – Рон Ховард. Премьера фильма состоится на 71-м
Каннском кинофестивале 15 мая 2018 года. | Фильм посвящен
истории Хана один Скриншот: FilmSelect Trailer / YouTube видео
Видео:
FilmSelect Trailer / YouTube