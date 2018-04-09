В Нигерии в ходе спецоперации освободили 149 заложников из плена боевиков радикальной исламистской группировки “Боко Харам”. Об этом сообщает со ссылкой на Premium Times.

Заместитель пресс-секретаря нигерийской армии Оньяма Нвачуку сообщил, что во время спецоперации в коммуне Еримари-Кура был освобожден 149 заложников 54 женщины и 95 детей.

Также чиновник отметил, что при увольнении пленников, нигерийской армии удалось убить трех боевиков и еще пятерых — поймать.

Напомним, в апреля 2014 года боевики “Боко харам” похитили из лицея в нигерийском городе Чибок 276 девочек. Позже 57 из них удалось убежать, в октябре 2016 20 школьниц были освобождены в результате переговоров власти Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии с группировкой. 6 мая 2017 еще 82 девочки были также выпущены на свободу. Около 100 девочек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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