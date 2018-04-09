Российские дипломаты пытались вывезти экипаж судна «Норд» в Россию (видео)



Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обнародовал в Facebook видео, на котором запечатлена попытка российских дипломатов вывезти за пределы Украины экипаж судна «Норд». Видео было сделано на пограничном пункте «Гоптовка» (Харьковская область). На нем можно слышать, как пограничник приглашает граждан, находящихся в дипломатических авто, пройти процедуру пограничного контроля. Лицо, находящееся в автомобиле, в прохождении пограничного контроля отказывает. Оно также заявляет, что в салоне дипломатического авто находится «на территории Российской Федерации», где, бесспорно, не действует украинское законодательство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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