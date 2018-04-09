Украинские парламентарии поедут в Колумбию для изучения опыта реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога. Об этом в Facebook сообщает вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко, передает

"Эту неделю вместе с несколькими коллегами из парламента проведу в Колумбии, где будем изучать опыт реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога. Поездка финансируется за счет организаторов, из бюджета ВР на этот визит деньги не тратятся", - сообщает Геращенко.

Напомним, на прошлой пленарной неделе Верховная Рада Украины в целом приняла 7 законов. Всего за эту пленарную неделю было 22 положительных решения ВРУ. Из них было 7 законов в целом принято и 12 за основу.

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