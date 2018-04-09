Председатель Кемеровского совета народных депутатов Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия, чтобы депутаты могли проголосовать за назначение вместо него бывшего губернатора Амана Тулеева. Тулееву освободят кресло главы регионального совета народных депутатов Фото: ako.ru Заявление об отставке Синицына рассмотрят 10 апреля на внеочередной сессии.В "Единой России" рассказали, что Синицын оставил пост, чтобы депутаты могли проголосовать за назначение вместо него бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По словам Синицына, его решение об отставке "справедливое и корректное", потому что в 2013 году губернатор возглавлял список кандидатов от "Единой России" на выборах в облсовет. Сам Синицын планирует заняться адвокатской деятельностью и преподаванием.25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании тогдашний губернатор области Тулеев извинился перед президентом за пожар.1 апреля он подал в отставку. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.3 апреля Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, получил мандат совета народных депутатов региона.5 апреля депутаты нижней палаты парламента России от Кемеровской области призвали назначить Тулеева на пост главы совета народных депутатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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