Немецкие правоохранители провели обыски в помещениях подозреваемых в создании правой террористической группировки, которые принадлежат к движению “рейхсбюргеров”. Об этом сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Полиция ФРГ по поручению Федеральной прокуратуры 8 апреля провела обыски в помещениях восьми обвиняемых праворадикалив-“рейхсбюргеров” и ещё нескольких лиц, которые не считаются подозреваемыми. Первых обвиняют в создания террористической группировки позднее летом 2017 года. Согласно имеющимся данным, подозреваемые планировали свержение нынешнего конституционного строя ФРГ, и даже приобрели оружие для этого. Для достижения цели подозреваемые не исключали “целенаправленного убийства людей” в случае необходимости, отмечается в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следственные мероприятия осуществлялись в федеральных землях Берлин, Бранденбург и Тюрингия. К проведению обысков привлекли спецотряды полиции.

“Проведенные обыски не имеют ничего общего с совершенным накануне наездом на людей в Мюнстере, отмечают в федеральной прокуратуре. Правоохранители никого не арестовывали, обыски имели целью усиления доказательной базы, в частности, проверку наличия оружия у подозреваемых”, — говорится в сообщении Deutsche Welle.

Издание отмечает, что “рейхсбюргеры” — движение маргиналов, не признают существования ФРГ. Это движение, количество членов которого сегодня в Германии оценивается в 16500, зародился в 1980-е годы. Его сторонники отождествляют себя с немецкой империей, существовавшей с 1871 по 1918 год. Они считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками, а настоящие границы Германии — “немецкого рейха” — следует восстановить в пределах 1937 года.

“Рейхсбюргеры” отказываются от уплаты налогов и нередко вооружаются. Также они образуют собственные “государственные субъекты” с такими названиями, как “Второй германский рейх”, “Свободное государство Пруссия” или “Княжество Германия”. Отсюда и название “рейхсбюргеры”, т.е. “граждане рейха/империи”.

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