|Российская туристка у всех на глазах перерезала себе горло (фото, видео)
|09.04.2018 09:50
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В Таиланде российская туристка зашла в магазин и у всех на глазах полоснула себя несколько раз ножом по горлу.
Этот момент запечатлели на видео шокированные очевидцы. Позже нож у нее все же отобрали, передает со ссылкой на .
Инцидент произошел в одном из магазинов Пхукета.
На данный момент женщина находится в больнице. Полиция выясняет, что стало причиной такого поведения.
Осторожно! На видео присутствуют жесткие кадры! Детям и слабонервным смотреть не рекомендуется!
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