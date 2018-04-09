В Таиланде российская туристка зашла в магазин и у всех на глазах полоснула себя несколько раз ножом по горлу.

Этот момент запечатлели на видео шокированные очевидцы. Позже нож у нее все же отобрали, передает со ссылкой на .

Инцидент произошел в одном из магазинов Пхукета.

На данный момент женщина находится в больнице. Полиция выясняет, что стало причиной такого поведения.

Осторожно! На видео присутствуют жесткие кадры! Детям и слабонервным смотреть не рекомендуется!

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