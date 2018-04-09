Санкции США с большой долей вероятности могут оказать очень неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы "Русала", заявили в компании. Отчет компании за 2017 год может появиться позже обычного Фото: UC Rusal / Facebook "Компания оценивает, что санкции OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США. – ) могут привести к техническим дефолтам по определенным кредитным обязательствам группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на финансовое положение группы. В настоящее время компания соблюдает все кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по погашению долга). Компания намерена продолжить выполнение своих существующих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями", – заявили в "Русале".Отмечается, что отчет компании за 2017 год может появиться позже обычного.В "Русале" заявили, что, согласно первоначальной оценке, санкции США с большой долей вероятности могут оказать очень неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы.Reuters сообщает, что 9 апреля акции компании на Гонконгской фондовой бирже упали на 41,8% из-за включения ее в санкционный список.РБК пишет, что после падения стоимости акций рыночная капитализация "Русала" составила 42,3 млрд гонконгских долларов ($5,39 млрд). С пятницы падение капитализации составило $3,6 млрд.Под новые санкции США попал и сам Дерипаска, и часть его бизнеса, в частности группа "Базовый элемент", группа En+, компания "Русал", корпорация "Русские машины", группа ГАЗ.Reuters отмечает, что решение Вашингтона включить Дерипаску в санкционный список отразится на компаниях по всему миру, так как его бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с крупными транснациональными корпорациями."Русал" является одним из крупнейших производителей алюминия. По данным компании, более 10% прибыли она получает от экспорта в США. "Русалу" принадлежат активы в Италии, Ирландии, Швеции, Нигерии, Гайане, Гвинее, а также доля в австралийском QAL, крупнейшем в мире глиноземном заводе.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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