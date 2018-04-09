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"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США, акции компании упали на 41,8%
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09.04.2018 09:50
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Санкции США с большой долей вероятности могут оказать очень
неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы "Русала", заявили в
компании. Отчет компании за 2017 год может появиться позже обычного
Фото: UC Rusal / Facebook "Компания оценивает, что санкции OFAC
(управления по контролю за иностранными активами минфина
США. – ) могут привести к техническим дефолтам
по определенным кредитным обязательствам группы, и в настоящее
время компания оценивает вероятное влияние таких технических
дефолтов на финансовое положение группы. В настоящее время компания
соблюдает все кредитные и финансовые обязательства (включая
обязательства по погашению долга). Компания намерена продолжить
выполнение своих существующих обязательств в соответствии с
правовыми и нормативными требованиями", – заявили в
"Русале".Отмечается, что отчет компании за 2017 год может появиться
позже обычного.В "Русале" заявили, что, согласно первоначальной
оценке, санкции США с большой долей вероятности могут оказать очень
неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы.Reuters
сообщает, что 9 апреля акции компании на Гонконгской фондовой
бирже упали на 41,8% из-за включения ее в санкционный
список.РБК пишет, что после падения стоимости акций рыночная
капитализация "Русала" составила 42,3 млрд гонконгских долларов
($5,39 млрд). С пятницы падение капитализации составило $3,6
млрд.Под новые санкции США попал и сам Дерипаска, и часть его
бизнеса, в частности группа "Базовый элемент", группа En+,
компания "Русал", корпорация "Русские машины", группа ГАЗ.Reuters
отмечает, что решение Вашингтона включить Дерипаску в санкционный
список отразится на компаниях по всему миру, так как его
бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с крупными
транснациональными корпорациями."Русал" является одним из
крупнейших производителей алюминия. По данным компании, более 10%
прибыли она получает от экспорта в США. "Русалу" принадлежат
активы в Италии, Ирландии, Швеции, Нигерии, Гайане, Гвинее, а также
доля в австралийском QAL, крупнейшем в мире глиноземном заводе.6
апреля США ввели санкции против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".
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