|Во Львовской области рухнул мост: есть пострадавшие
|09.04.2018 09:54
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В воскресенье, 8 апреля, во Львовской области обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг. Об этом сообщает Эхо Червонограда.
Отмечается, что в результате происшествия в воде оказались четыре человека.
Благодаря оперативной работе спасателей пострадавших удалось вовремя вытащить из воды. На месте происшествия работали сотрудники полиции и коммунальных служб. Кроме того, сообщается, что мост был перекрыт.
Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 28 марта, обломки бетона начали сыпаться с Воздухофлотского моста в столице Украины, в результате чего был поврежден проезжающий под ним электромобиль марки Nissan. Обломки моста, которые свалились на машину, были размером до 15 сантиметров и весом более полкилограмма.
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