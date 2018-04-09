В воскресенье, 8 апреля, во Львовской области обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг. Об этом сообщает Эхо Червонограда .

Отмечается, что в результате происшествия в воде оказались четыре человека.

Благодаря оперативной работе спасателей пострадавших удалось вовремя вытащить из воды. На месте происшествия работали сотрудники полиции и коммунальных служб. Кроме того, сообщается, что мост был перекрыт.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 28 марта, обломки бетона начали сыпаться с Воздухофлотского моста в столице Украины, в результате чего был поврежден проезжающий под ним электромобиль марки Nissan. Обломки моста, которые свалились на машину, были размером до 15 сантиметров и весом более полкилограмма.

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