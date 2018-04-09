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Ані Лорак у пір"ї привітала шанувальників з Великоднем (ФОТО)
09.04.2018 09:55
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Відома українська співачка Ані Лорак саме зараз їздить світом з шоу DIVA, тож не дивно, що у Кароліни немає часу на паски та крашанки - зірка вся в роботі і лише іноді встигає робити стильні фотосесії та ділитися результатом з фанатами.

Напередодні зірка опублікувала фото, на якому позує у білій сукні з пір'ям на декольте.

"Христос Воскрес! Миру! Добра! Любові всім і кожному!", - прокоментувала фото Кароліна.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 8 Кві 2018 р. о 12:57 PDT


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