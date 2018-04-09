|Ані Лорак у пір"ї привітала шанувальників з Великоднем (ФОТО)
|09.04.2018 09:55
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Відома українська співачка Ані Лорак саме зараз їздить світом з шоу DIVA, тож не дивно, що у Кароліни немає часу на паски та крашанки - зірка вся в роботі і лише іноді встигає робити стильні фотосесії та ділитися результатом з фанатами.
Напередодні зірка опублікувала фото, на якому позує у білій сукні з пір'ям на декольте.
"Христос Воскрес! Миру! Добра! Любові всім і кожному!", - прокоментувала фото Кароліна.
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