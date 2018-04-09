Канада осуждает президента Сирии Башара Асада и его сторонников, Россию и Иран, за неоднократные грубые нарушения прав человека и продолжающиеся преднамеренные атаки на гражданских лиц, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Фриланд отметила, что Канада восхищается медицинскими работниками и членами других организаций, включая волонтеров "Белых шлемов", которые помогали пострадавшим Фото: EPA Она отметила, что Канада потрясена сообщениями о предположительном применении химоружия в Думе, в результате чего погибли десятки человек.Независимые международные исследователи подтверждали, что раньше президент Сирии Башар Асад часто совершал химические атаки, подчеркнула Фриланд."Это часть преднамеренной стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фриланд сирии канада что канады Теги: мир