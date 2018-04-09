Канада осуждает президента Сирии Башара Асада и его сторонников,
Россию и Иран, за неоднократные грубые нарушения прав человека и
продолжающиеся преднамеренные атаки на гражданских лиц, заявила
министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Фриланд отметила,
что Канада восхищается медицинскими работниками и членами других
организаций, включая волонтеров "Белых шлемов", которые помогали
пострадавшим Фото: EPA Она отметила, что Канада потрясена
сообщениями о предположительном применении химоружия в Думе, в
результате чего погибли десятки человек.Независимые международные
исследователи подтверждали, что раньше президент Сирии Башар Асад
часто совершал химические атаки, подчеркнула Фриланд."Это часть
преднамеренной стра
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