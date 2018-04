«Новичок» нанесли на входную дверь дома Скрипалей, — СМИ



Британские газеты со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщают новые подробности отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает . Наиболее подробно о ходе расследования пишет Mail on Sunday, ссылаясь на последний закрытый брифинг британских служб безопасности. В частности, газета впервые сообщает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было применено в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который был нанесен на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта. “Российские агенты» наблюдали за передвижениями Сергея Скрипаля в течение двух недель и решили совершить набег в воскресенье, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке притронется почтальон или кто-либо еще. Если бы это произошло, ручку пришлось бы намазывать гелем еще раз, что увеличило бы риск обнаружения. Совершенно случайно в больнице, куда были доставлены Скрипали после отравления, в тот момент находились врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия. Они использовали в качестве антидота атропин и другие лекарства, одобренные лабораторией Портон-Даун. Газета также сообщает, что следствие располагает новыми подробностями перемещения Скрипалей в день отравления. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Раньше предполагалось, что они ушли из дома в 9.15 утра и больше туда не возвращались, — а отравляющее вещество, соответственно, было нанесено предыдущей ночью. Однако теперь стало известно, что Сергей и Юлия ненадолго вернулись домой около 11.30, а из этого следует, что дверную ручку обмазали отравляющим гелем «посреди бела дня», уже после того как Скрипали вышли из дома утром. Сергей Скрипаль был отравлен в момент открывания двери. Судя по всему, Юлия прикоснулась к ручке уже после него. К тому времени большая часть отравляющего геля уже оказалась на руках ее отца, и степень поражения Юлии оказалась меньше. Газета цитирует неназванный источник в службах безопасности, который утверждает, что «Кремль хотел, чтобы его агенты покинули Великобританию до того, как можно было установить, что в Солсбери был применен «Новичок». «Поэтому они понизили его токсичность и использовали это вещество в форме геля, а не газа, так как, если бы Скрипали вдохнули такой газ, они бы скончались очень быстро», — продолжает цитату газета. Хотя российские отравители и разбавили «Новичок», они, тем не менее, рассчитывали на то, что Скрипали скончаются, утверждает источник издания, и их выздоровление стало большим разочарованием для Москвы. «То, что они выжили, — конфуз для президента Путина, который привык считать, что его службы безопасности могут убить кого угодно и где угодно, и при этом не быть пойманными. Обычно так и происходит», — добавил источник. Сразу несколько изданий сообщают, что дом Скрипаля стоимостью 400 тысяч фунтов (более 560 тысяч долларов), скорее только, будет полностью снесен, так как это легче сделать, чем испытывать каждый сантиметр дома на присутствие «Новичка». Итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посетили за несколько часов до того, как им стало плохо, видимо, также будут снесены. На этой неделе власти возведут трехметровые заборы вокруг мест, где Скрипали побывали в день нападения и где продолжается расследование. Заборы простоят по меньшей мере до осени. Та же Mail on Sunday сообщает, что Юлия Скрипаль, скорее только, получит убежище в Великобритании. По словам газеты, ее судьба обсуждалась в высших эшелонах правительства на прошлой неделе, так как ожидается, что скоро ее выпишут из больницы. Власти опасаются за ее безопасность, если она вернется в Россию. По всей видимости, Скрипали получат новые имена и их переселят в секретное место, сообщает газета, подчеркивая, что Юлия не ответила на просьбу России разрешить представителям российского консульства навестить ее в больнице. Если Юлия Скрипаль останется в Великобритании, то ей придется расстаться со своим «таинственным женихом», 30-летним Степаном Викеевым, который, как пишет газета, скрывается и не выходил на связь с ней и ее родственниками с момента нападения в Солсбери. Ей также придется расстаться со своей любимой собакой. У Юлии Скрипаль есть квартира в Москве, а также автомобиль Ford Kuga. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



