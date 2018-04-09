Во Львовской области, возле села Залвирья, что в Бугском районе перевернулось около десяти грузовых вагонов, передает корреспондент .

Сейчас движение пассажирских и грузовых поездов, проезжающих по этому участку, приостановлено.

На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

Напомним, на ст. Негин Хмельницкой области произошло столкновение пассажирского поезда № 139 Каменец-Подольский с маневровым локомотивом грузового поезда. В результате этого транспортного происшествия произошел сход одного пассажирского вагона и локомотива.

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