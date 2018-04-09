Лоукостер Ryanair собирается получить дозволение совершать полеты в пиковые часы, которые сейчас заняты украинскими международными рейсами и транзитными перелетами, заявил президент "Международных авиалиний Украины" Юрий Мирошников. МАУ заявили, что Ryanair продает билеты, не получив нужных разрешений Фото: ЕРА Мирошников, как ранее гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, заявил, что лоукостер начал продавать билеты, не получив разрешения на тайминги – свободное время для обслуживания.По словам президента МАУ, Ryanair собирается получить согласие совершать полеты в пиковые часы, которые сейчас заняты украинскими международными рейсами и транзитными перелетами, где очень важно время соединения.Как считает Мирошников, ирландская компания рассчитывает, что получит соответствующее дозволение с помощью "давления из разных источников". Глава МАУ подчеркнул, что украинская авиакомпания обратится в суд, если действия Ryanair повредят ей.Reuters отмечает, что МАУ принадлежат одному из самых богатых украинцев Игорю Коломойскому.22 марта исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы на сентябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.23 марта Рябикин заявил, что Борисполь готов обеспечить обслуживание Ryanair в отдельном терминале F, как только компания начнет осуществлять 15 рейсов в сутки. Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13 июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 9 января 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера на украинский рынок осенью.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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