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МАУ может подать в суд на Ryanair
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09.04.2018 10:06
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Лоукостер Ryanair собирается получить дозволение совершать полеты в
пиковые часы, которые сейчас заняты украинскими международными
рейсами и транзитными перелетами, заявил президент "Международных
авиалиний Украины" Юрий Мирошников. МАУ заявили, что Ryanair
продает билеты, не получив нужных разрешений Фото: ЕРА Мирошников,
как ранее гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, заявил,
что лоукостер начал продавать билеты, не получив разрешения на
тайминги – свободное время для обслуживания.По словам
президента МАУ, Ryanair собирается получить согласие совершать
полеты в пиковые часы, которые сейчас заняты украинскими
международными рейсами и транзитными перелетами, где очень важно
время соединения.Как считает Мирошников, ирландская компания
рассчитывает, что получит соответствующее дозволение с помощью
"давления из разных источников". Глава МАУ подчеркнул, что
украинская авиакомпания обратится в суд, если действия Ryanair
повредят ей.Reuters отмечает, что МАУ принадлежат одному из самых
богатых украинцев Игорю Коломойскому.22 марта исполнительный
директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал контракты с
генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и
аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы
на сентябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из
Киева и в пяти – из Львова.23 марта Рябикин заявил,
что Борисполь готов обеспечить обслуживание Ryanair в
отдельном терминале F, как только компания начнет осуществлять
15 рейсов в сутки. Ryanair собиралась выйти на украинский
рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В
июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с
лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской
авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести
к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила,
что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом
Борисполь договоренностей.13 июля Рябикин заявил
о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 9
января 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир
Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12 февраля
объявил о выходе лоукостера на украинский рынок
осенью.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со
штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34
странах и совершает 2000 рейсов в сутки.
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