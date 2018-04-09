Автобус, перевозивший школьников в возрасте 16-18 лет, врезался в пролет эстакады в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадали более 40 человек, передает со ссылкой на ABC News.

По информации СМИ, случай произошел вечером 8 апреля.

"... автобус перевозил школьников, вернувшихся из поездки в Европу, в торговый центр, где они должны были встретиться с родителями", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся в автобусе.

"... у многих серьезные травмы", - говорится в сообщении.

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