|Автобус со школьниками в США влетел в эстакаду, более 40 человек травмированы
|09.04.2018 10:13
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Автобус, перевозивший школьников в возрасте 16-18 лет, врезался в пролет эстакады в штате Нью-Йорк, в результате чего пострадали более 40 человек, передает со ссылкой на ABC News.
По информации СМИ, случай произошел вечером 8 апреля.
"... автобус перевозил школьников, вернувшихся из поездки в Европу, в торговый центр, где они должны были встретиться с родителями", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся в автобусе.
"... у многих серьезные травмы", - говорится в сообщении.
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