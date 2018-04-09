Украинская группа Brunettes Shoot Blondes за клип на песню Hips
получила американскую премию. | Режиссерами ролика являются
музыканты группы Скриншот: Brunettes Shoot Blondes / YouTube Об
этом сообщается на сайте премии.Ролик признан лучшим музыкальным
видео марта.Los Angeles Film Awards – премия жюри веб-портала
о кинематографе IMDb, которая вручается в различных номинациях.Клип
на песню Hips группа презентовала в декабре 2017 года. Режиссерами
видео являются участники коллектива.ВИДЕОВидео: Brunettes
Shoot Blondes / YouTube
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