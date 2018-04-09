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Клип Hips группы Brunettes Shoot Blondes удостоили награды Los Angeles Film Awards
09.04.2018 10:14
Украинская группа Brunettes Shoot Blondes за клип на песню Hips получила американскую премию.   | Режиссерами ролика являются музыканты группы Скриншот: Brunettes Shoot Blondes / YouTube Об этом сообщается на сайте премии.Ролик признан лучшим музыкальным видео марта.Los Angeles Film Awards – премия жюри веб-портала о кинематографе IMDb, которая вручается в различных номинациях.Клип на песню Hips группа презентовала в декабре 2017 года. Режиссерами видео являются участники коллектива.ВИДЕОВидео: Brunettes Shoot Blondes / YouTube

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