Печерский районный суд Киева принял решение арестовать 1,2 миллиона долларов, которые ранее изъяли у бывшего заместителя председателя Администрации президента, депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря, сообщают Українські новини .

Стоит отметить, что в июле сотрудники правоохранительных органов обыскали сейфы в УкрСиббанке и изъяли средства на сумму 1 182 900 долларов. В октябре изъятое было признано вещественными доказательствами.

По мнению следствия, изъятые деньги были получены из неофициальных источников, из которых не были уплачены налоги. Поэтому суд удовлетворил ходатайство и арестовал 1,2 миллиона долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали на взятке в 15 тысяч гривен судью районного суда .

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