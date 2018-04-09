Компания UC Rusal, принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, заявила, что введенные против нее санкции США могут привести к техническому дефолту.

Как отмечают , такое сообщение было размещено на Гонконгской бирже. После этого акции компании рухнули более чем на 49%. Так быстро UC Rusal не дешевел никогда.

«Компания полагает, что ее включение в SDN лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношений некоторых кредитов и облигационных займов», — пишет компания. Пока что UC Rusal удовлетворяет всем требованиям перед кредиторами, выплачивает проценты по облигациям. При этом UC Rusal отмечает, что санкции США с высокой долей вероятности окажут существенное негативное влияние на бизнес и перспективы компании.

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США объявило о введении санкций против ряда фигурантов так называемого «кремлевского списка». Одним из них оказался Дерипаска, а также принадлежащие ему компании — UC Rusal, En+ и ряд других.

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Американским лицам запрещены коммерческие отношения с включенными в «черный список» компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

UC Rusal получает 79% своей выручки от продажи алюминия за рубежом, причем на США приходится около 14%.

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