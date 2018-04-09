|Курс биткоина 9 апреля по сравнению с субботой вырос
|09.04.2018 10:19
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Курс Bitcoin 9 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с субботой добавил более 4%.
Курс покупки Bitcoin к доллару 9 апреля, в понедельник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.
Американская биржа Poloniex 7130.11 BTС/USD (+3.94%)
Американская биржа Bitfinex 7128.50 BTС/USD (+3.82%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с субботой (6860.00 BTС/USD) вырос на 3.94%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 9 443 183 доллара на 1339 биткоинов.
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