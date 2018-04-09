Курс Bitcoin 9 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с субботой добавил более 4%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 9 апреля, в понедельник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 7130.11 BTС/USD (+3.94%)

Американская биржа Bitfinex 7128.50 BTС/USD (+3.82%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с субботой (6860.00 BTС/USD) вырос на 3.94%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 9 443 183 доллара на 1339 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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