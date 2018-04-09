Режим президента Сирии Башара Асада 215 раз применял химическое оружие в Сирии. Об этом сообщает "Агентство Анадолу" со ссылкой на доклад Сирийской правозащитной сети, передает .

"Химическое оружие применяется в районах, подконтрольных противникам Асада с целью устрашения мирного населения. Тем самым людей вынуждают покидать родные дома", - говорится в сообщении.

Также в докладе указано, что режим Башара Асада за последний год применил химическое оружие 11 раз.

Напомним, в США отреагировали на сообщение о химической атаке в Сирии и заявили, что Россия несет ответственность за подобные нападения.

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