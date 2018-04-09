Российский военный Сергей Дубинский с позывным «Хмурый», который причастен к катастрофе лайнера МН-17 «Малайзийских авиалиний», находился на Донбассе как отставной офицер армии РФ.

Данная информация содержится в ходатайстве Дубинского на выдачу средств для покупки жилья как военнослужащему, сообщает .

Также стало известно, что Дубинский жил в поселке Великая Новоселка Донецкой области. Позже переехал в соседнее село Сторожевое. Донбасс он покинул задолго до начала войны.

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Все знакомые Дубинского подтверждают информацию о том, что он был кадровым советским, а потом и российским военным ГРУ Генштаба России, который участвовал в военных кампаниях в Чечне и Афганистане. При этом местные жители не верят в его причастность к катастрофе лайнера.

Сейчас Дубинский проживает на хуторе Большой Лог в Ростовской области и общаться с журналистами отказывается.

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