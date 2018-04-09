По словам властей Финляндии, в результате аварии в окружающую среду
попало примерно 50 тыс. литров метил-трет-бутилового эфира. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Токсичные вещества
попали в окружающую среду Фото: Etelä-Savon pelastuslaitos /
Facebook В результате аварии перевернулись по меньшей мере две
цистерны, содержимое одной из них пролилось на землю.По словам
местных властей, в окружающую среду попало примерно 50 тыс.
литров метил-трет-бутилового эфира.Отмечается, что
непосредственной опасности для населения нет.
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