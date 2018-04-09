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В Финляндии попал в аварию российский поезд, перевернулись цистерны с токсическим веществом
09.04.2018 10:22
По словам властей Финляндии, в результате аварии в окружающую среду попало примерно 50 тыс. литров метил-трет-бутилового эфира. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Токсичные вещества попали в окружающую среду Фото: Etelä-Savon pelastuslaitos / Facebook В результате аварии перевернулись по меньшей мере две цистерны, содержимое одной из них пролилось на землю.По словам местных властей, в окружающую среду попало примерно 50 тыс. литров метил-трет-бутилового эфира.Отмечается, что непосредственной опасности для населения нет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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