|Лавины, повышение уровня воды в реках и сильный ветер: что синоптики обещают на 9 апреля
|09.04.2018 10:29
|
По данным УкрГидрометцентра, 9 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), передает
Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Приазовье ожидают порывы ветра до 15-20 м/с.
Также синоптики отметили, что на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.
"9-10 апреля под влиянием нагонного ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) ожидается удержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города", - говорится в сообщении.
Поделитесь статьей с друзьями