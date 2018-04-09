По данным УкрГидрометцентра, 9 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), передает

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Приазовье ожидают порывы ветра до 15-20 м/с.

Также синоптики отметили, что на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.

"9-10 апреля под влиянием нагонного ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) ожидается удержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города", - говорится в сообщении.

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