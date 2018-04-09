|Осадчая в платке показала лицо без макияжа
|09.04.2018 10:30
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Христос Воскрес!!! Смачної паски та світлих думок! #великдень #святоПубликация от Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Апр 2018 в 3:27 PDT
З прийдешнім Великоднем! Наше передсвяткове Світське життя в ефірі просто зараз. Ви біля екрану? #світськежиттяПубликация от Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Апр 2018 в 1:23 PDT
Катя Осадчая в юности она строила карьеру модели.Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Катя Осадчая является его бессменной ведущей.
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