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Осадчая в платке показала лицо без макияжа
09.04.2018 10:30
Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа. Осадчая: Христос Воскрес! Вкусной паски и светлых мыслей! Фото: kosadcha / Instagram  Фото, на котором она запечатлена в повязанном на голове платке, Оадчая опубликовала в Instagram."Христос Воскрес! Вкусной паски и светлых мыслей!" – написала она.

Христос Воскрес!!! Смачної паски та світлих думок! #великдень #свято

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Апр 2018 в 3:27 PDT

З прийдешнім Великоднем! Наше передсвяткове Світське життя в ефірі просто зараз. Ви біля екрану? #світськежиття

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Апр 2018 в 1:23 PDT
Катя Осадчая в юности она строила карьеру модели.Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Катя Осадчая является его бессменной ведущей.

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