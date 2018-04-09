Команда задержанного 25 марта судна «Норд» в ночь на 9 апреля пыталась пересечь админграницу с оккупированным Крымом, не имея для этого украинских паспортов.

Об этом в Facebook сообщает «Гражданская блокада Крыма».

Отмечается, что моряки пытались проехать через ПП «Чонгар», однако украинские пограничники не пропустили их по «аусвайсам» (выданным оккупационными властями паспортам граждан РФ – ред.).

«При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые русские паспорта», — отмечается в сообщении.

Напомним, Вечером 7 апреля экипаж судна «Норд» под прикрытием дипломатов безуспешно попытался покинуть Украину через ПП «Гоптовка» на Харьковщине. На следующий день стало известно, что оккупационная власть Крыма через адвокатов и дипломатов пытается безотлагательно передать морякам паспорта граждан Украины.

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