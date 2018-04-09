В США вскоре планируют обсудить новые антироссийские санкции. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник близкий к Госдепу США, передает

“... на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России”, — заявил источник.

Собеседник издания добавил, что новые санкции представит советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, который известен своими радикальными взглядами.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списке 38 российских физических и юридических лиц.

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