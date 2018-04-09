|Японию сотрясло мощное землетрясение
|09.04.2018 10:38
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В юго-западной части Японии произошло землетрясение, магнитуда самого сильного подземного толчка которого составила 5,8 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Национальном метеорологическом управлении, передает Japantoday.
Эпицентр землетрясения располагался неподалеку от побережья Японского моря, очаг залегал на глубине приблизительно 10 километров. Позже сейсмологи зарегистрировали еще, по меньшей мере, 20 афтершоков разной магнитуды.
В результате серии землетрясений пострадали четыре человека. В Симанэ около 100 домов остались без водоснабжения, еще 50 - без электроэнергии. С целью ликвидации последствий землетрясения в регионы направили бойцов Сил самообороны Японии.
Кроме того, при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ создали центр по сбору информации о происшествии.
Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 5 апреля, у побережья американского штата Калифорния поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера.
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