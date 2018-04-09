В юго-западной части Японии произошло землетрясение, магнитуда самого сильного подземного толчка которого составила 5,8 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Национальном метеорологическом управлении, передает Japantoday .

Эпицентр землетрясения располагался неподалеку от побережья Японского моря, очаг залегал на глубине приблизительно 10 километров. Позже сейсмологи зарегистрировали еще, по меньшей мере, 20 афтершоков разной магнитуды.

В результате серии землетрясений пострадали четыре человека. В Симанэ около 100 домов остались без водоснабжения, еще 50 - без электроэнергии. С целью ликвидации последствий землетрясения в регионы направили бойцов Сил самообороны Японии.

Кроме того, при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ создали центр по сбору информации о происшествии.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 5 апреля, у побережья американского штата Калифорния поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера.

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