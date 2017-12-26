Нынешний режим не опирается ни на какие ценности. Идеологически он ничтожен, крайне циничен и насквозь имитационный.

Об этом на своей странице в ФБ написал российский политик Михаил Касьянов, информирует еizvestia.com.

Сегодня группа избирателей поддержит самовыдвижение Путина на очередной шестилетний срок. Владимир Путин пришел к высшей власти в России 18 лет назад. Тогда страна проходила болезненный путь от постсоветской эпохи к новой жизни, к формированию стабильных общественных и экономических механизмов. В передаче власти Борисом Ельциным Путину общество увидело знак грядущих перемен и надежду на устойчивое развитие. Россия ждала нового молодого, решительного лидера, олицетворяющего эти перемены.

Надежды постепенно оправдывались. При политической поддержке президента Путина правительством были запущены масштабные реформы, которые не могли быть реализованы в условиях слабости государства. Укрепление государственной власти и начавшийся экономический подъем дали веру в Путина как политического лидера перемен.

В перспективы российской экономики поверили отечественные и зарубежные инвесторы и бизнесмены. Их предпринимательский энтузиазм воплотился в быстрый рост инвестиций. Появились все условия для быстрого формирования среднего класса, росла деловая активность россиян. Ужасы девяностых, связанные с задержками зарплат и пенсий, с пустой государственной казной, быстро стерлись из памяти граждан. К концу 2003 года экономика России выросла на 38%, несмотря на очень умеренные по нынешним понятиям цены на нефть — $25 за баррель в среднем с 1999 по 2003 год.

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Быстрому экономическому росту содействовали динамично развивавшееся сотрудничество с цивилизованным миром – с Европейским Союзом и США, рост доверия в отношениях со странами «Большой Восьмерки» и НАТО.

На фоне впечатляющих успехов по преодолению кризиса и в развитии страны Путин пошел на второй срок (2004 – 2008 гг.). Несмотря на первые «звоночки» — взятие под контроль администрацией президента центрального телевидения и дело ЮКОСа, многим казалось, что Россия уже твердо стоит на правильном пути. Но уже осенью 2004 года появились глубокие сомнения в приверженности Владимира Путина демократическому пути развития. После бесланской трагедии Путин провел циничную политическую «реформу». Были отменены выборы глав регионов, принудительно сокращен список политических партий и возведены барьеры для их создания. Политическое пространство зачистили от нелояльных игроков, усилилось давление на правозащитников. Начался передел собственности. Эти действия, противоречащие духу Конституции, развеяли сомнения в истинных намерениях Путина и его окружения.

Но в целом по стране эти тревожные сигналы не были кстати замечены. Залогом лояльности к власти служил рост благосостояния, затмевавший уплывающие права и свободы. Но при этом эффект прежних реформ и быстрый рост цен на нефть во время второго президентского срока Путина дали России ещё 40% экономического роста. В государственную казну хлынули золотые реки, формировались значительные резервы. Экономика России за 1999-2008 годы действительно удвоилась. Росли доходы населения и начался потребительский бум.

Экономический подъем помноженный на улучшение социального самочувствия россиян сосредоточил в руках руководства страны мощнейший политический рычаг. Он мог быть использован для проведения необходимого стране нового этапа реформ. Но Путин пошел по пути дальнейшего сжатия политического пространства. Достигнутые успехи он решил использовать для создания механизмов несменяемости собственной власти. Он продолжил реально властвовать в 2008-2012 годах при действительно назначенном им президенте Медведеве. Исторические шансы для всестороннего развития России были бездарно упущены. Россия вступала в потерянное десятилетие.

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Продолжилась зачистка политического поля. Опираясь на умышленно разбуженные в людях постимперские и постсоветские комплексы, Путин и его команда консолидировали свое так называемое путинское большинство вокруг ложных идей противостояния Западу и геополитического реванша. Война с Грузией летом 2008 года положила начало ряду военных авантюр, окончательно подорвавших доверие и ближайших соседей, и западных партнеров. Аннексия Крыма в 2014 году и развязанная война на востоке Украины превратила Россию в сеющего смерть агрессора, разрушающего международный порядок. Сошли на нет все прежние усилия в международной политике. Легли под сукно проекты интеграции в сообщества развитых государств. Мир стал воспринимать нашу страну как непредсказуемого хулигана. Даже ближайшие соседи и союзники — Беларусь, Армения и Казахстан стали смотреть на Москву с опаской и усилили работу по укреплению сотрудничества с Западом, не решаясь поддерживать внешнеполитические авантюры Кремля.

Усилиями руководства страны «командные высоты» в экономике окончательно перешли государству, а действительно – в руки лояльных Путину чиновников и назначенцев. Доля частных предприятий начала быстро падать, практически исчез малый бизнес, огосударствление экономики достигло неприемлемых масштабов.

Политический курс власти внутри страны и на международной арене привел к резкому снижению темпов роста экономики, росту бедности, снижению реальных доходов населения. Люди вновь потеряли уверенность в завтрашнем дне. Совокупный рост за второе путинское десятилетие (2009 – 2018 годы) не обеспечит удвоение экономики как прежде, а составит едва заметные 7% при среднегодовых ценах на нефть за период – более $75 за баррель.

Собираясь на новый срок, Владимир Путин в условиях экономического застоя обещает приблизить Россию по показателю ВВП на душу населения к развитым странам. Но всем понятно, что это не более, чем предвыборный популизм. По итогам прошлого года Россия занимает 55 место по ВВП на душу населения. Это отставание составляет полтора-два раза от развитых государств. Еще 15 лет назад нашей целью было догнать Европейский Союз по ВВП на душу населения, начиная с Португалии. И это было вполне реальным. Но в итоге Россия сегодня уступает по этому показателю и странам Балтии, и Греции, и Португалии, и даже Казахстану.

Продолжающийся экономический застой ярко демонстрирует необходимость перемен. Построенная Путиным бюрократическая «вертикаль власти» и «силовая» конструкция возглавляемой им системы, стали главным тормозом развития страны.

На своей декабрьской «пресс-конференции» Путин оправдал свое выдвижение на очередной президентских срок экономическими успехами 10-17-летней давности. Он снова вспомнил о былом росте экономики и благосостояния граждан. Призывы «омолодить любимую бабушку Россию» так и останутся призывами, так как сам Путин не может дать стране упомянутые им «лекарства».

Путин лишил себя шанса войти в историю сильным государственным деятелем и реформатором. История запомнит его авторитарным и агрессивным лидером псевдореванша. Но правление его не окончилось.

Выстроенная система управления должна обеспечить ему дальнейшее удержание власти. По истечению нового шестилетнего периода общий срок правления Путина составит 25 лет. Это целый исторический период, вбирающий в себя и успехи первого десятилетия, и бездарно растраченные для страны и народа 15 лет застоя и деградации. «Эпоха Путина» закончится очередной российской катастрофой. Так было всегда, когда власть искусственно сдерживала развитие общества и отказывалась от проведения реформ.

Катастрофы еще можно избежать, если российское гражданское общество найдет в себе силы для консолидированного мирного давления на власть. Нынешний режим не опирается ни на какие ценности. Идеологически он ничтожен, крайне циничен и насквозь имитационный. За ним нет настоящей общественной энергии и силы. Новый срок Путина приведет страну на порог трагедии, и власть разделит свою вину за это с трусливой элитой, а также с людьми, так и не ставшими настоящими гражданами.

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