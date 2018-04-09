Над оккупированным Донбассом был замечен российский самолет, вылетевший из аннексированного Крыма.

Об этом сообщил волонтер Мирослав Гай на своей странице в , передает

Так, борт был зафиксирован в закрытом для гражданских самолетов воздушном пространстве.

Волонтер отметил, что на факт загадочного полета ему указал товарищ по гражданской разведке. Маршрут самолета отследили с помощью сервиса Flightradar.

«Гражданский самолет с включенным транспондером вылетел из Симферополя. Пролетел через и залетел на оккупированные территории. Где-то в районе Луганска он исчез с радаров, скорее только, выключил транспондер. И пока я набирал этот пост, он появился. Пролетает в обратном направлении уже по РФ», – говорится в сообщении Гая.

«Рано делать выводы, но похоже, что россияне под видом гражданского самолета запустили шпион. Вторая версия – подготовка провокации», – предположил волонтер.















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