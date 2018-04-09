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Пхеньян сообщил Вашингтону, что готов обсуждать вопрос денуклеаризации
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09.04.2018 10:38
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Между представителями США и Северной Кореи недавно были секретные
переговоры, в ходе которых Пхеньян подтвердил готовность к встрече
между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США
Дональдом Трампом, сообщило агентство Reuters. Контакты между США и
КНДР пока находятся на предварительном этапе, пишет Reuters Фото:
ЕРА По данным собеседника, представители двух стран недавно провели
секретные переговоры, в ходе которых Пхеньян прямо подтвердил
готовность к встрече между северокорейским и американским
лидерами.Контакты между США и КНДР пока находятся на
предварительном этапе. В них участвуют чиновники Государственного
департамента Соединенных Штатов, которые, вероятно, общаются с
представителями Северной Кореи с помощью миссии КНДР при ООН,
рассказал собеседник.5–7 марта 2018 года делегация Южной
Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен
Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на
Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной
Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной
Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо
от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По
словам представителя Сеула, американский руководитель согласился
провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9
марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке
встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что
встреча президента США и лидера КНДР состоится только после
выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа,
в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до
переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции
против КНДР.Трамп называл Ким Чен
Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а
руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего
американского старичка". Глава Белого дома несколько
раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной
Кореи при "правильных обстоятельствах".
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