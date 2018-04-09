Между представителями США и Северной Кореи недавно были секретные переговоры, в ходе которых Пхеньян подтвердил готовность к встрече между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Reuters. Контакты между США и КНДР пока находятся на предварительном этапе, пишет Reuters Фото: ЕРА По данным собеседника, представители двух стран недавно провели секретные переговоры, в ходе которых Пхеньян прямо подтвердил готовность к встрече между северокорейским и американским лидерами.Контакты между США и КНДР пока находятся на предварительном этапе. В них участвуют чиновники Государственного департамента Соединенных Штатов, которые, вероятно, общаются с представителями Северной Кореи с помощью миссии КНДР при ООН, рассказал собеседник.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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