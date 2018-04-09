



Напередодні ввечері закінчились "нокаути" на шоу "Голос країни-8" і вже відомо, хто пройшов у четвірку учасників тренерів і з'явиться наступного тижня у прямих ефірах, щоб позмагатися за головний приз та любов глядачів.



Так, напередодні "змагалися" команди Тіни Кароль та Джамали. Найцікавішим був, звісно, виступ Ірини Федишин у складі команди Джамали та рішення останньої - чи дозволить співачка пройти далі вже відомій на всю Україну виконавиці?



Неймовірно зворушливе виконання Федишин хіту "Пробачай" змусило переглянути Потапа та Тіну Кароль своє бачення зірок у фіналі і вони заявили, що хочуть бачити Ірину у фіналі, втім, Сергій Бабкін та тренер зірки Джамала були невблаганні і остання заявила, що дасть шанс пройти у фінал іншим.



Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 8 Кві 2018 р. о 1:04 PDT



Тим часом у команди Тіни Кароль теж відбувалися серйозні бої і тепер глядачі гадають, чи не стане Тіна переможницею вже вп'яте?



Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 8 Кві 2018 р. о 2:07 PDT

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