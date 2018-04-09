Одним из фигурантов дела о сбивании пассажирского рейса МН-17 является российский военный Сергей Дубинский. Об этом говорится в расследовании "Донбасс. Реалии", передает

Так, отмечено, что указания о транспортировке "Бука" по территории Донбасса отдавал человек с позывным "Хмурый". Руководитель общественной организации "Европространство" Олег Батурин выяснил, что настоящее имя "хмурый" - Сергей Дубинский. Сначала советский, а затем и российский военный - полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Журналистам удалось выяснить, что до войны Дубинский жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка. Бывшие соседи о нем отзываются положительно, называют "нормальным парнем". Однако брат Дубинского Роман говорит, что они уже много лет не общаются, но узнал голос брата на записях прослушки СБУ.

Также журналисты нашли дом, в котором сейчас проживает Сергей Дубинский, однако боевик отказался с ними говорить и скрылся от вопросов за забором.

Напомним, в марте нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало имена главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

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