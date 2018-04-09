Ряд подследственных в течение последних двух недель нарушают
порядок и оскорбляют сотрудников Николаевского СИЗО, из-за чего те
массово пишут заявления на увольнение, сообщает издание
"Преступности.нет". После переговоров с администрацией
подследственные вернулись в камеры Фото: news.pn По словам
инсайдера, подозреваемые утром вышли на прогулку, а возвращаться в
камеры отказались. Он отметил, что инициатором бунта является
гражданин Грузии Артур Саядов. Собеседник издания добавил, что
у большинства участников бунта были признаки алкогольного и
наркотического опьянения.Из-за инцидента в СИЗО подняли тревогу и
обратились в полицию. Прибывшие патрульные расположились по
периметру изолятора, чтобы предотвратить бегство
подследственных.После длительных переговоров между администрацией
СИЗО и бунтовщиками, те согласились вернуться в камеры. К
18.00 ситуация стабилизировалась.По данным СМИ, ряд подследственных
в течение последних двух недель нарушают порядок и оскорбляют
сотрудников Николаевского СИЗО, из-за чего те массово пишут
заявления на увольнение. Женщинам – сотрудникам СИЗО
рекомендовали не выходить на работу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира