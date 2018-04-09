Ряд подследственных в течение последних двух недель нарушают порядок и оскорбляют сотрудников Николаевского СИЗО, из-за чего те массово пишут заявления на увольнение, сообщает издание "Преступности.нет". После переговоров с администрацией подследственные вернулись в камеры Фото: news.pn По словам инсайдера, подозреваемые утром вышли на прогулку, а возвращаться в камеры отказались. Он отметил, что инициатором бунта является гражданин Грузии Артур Саядов. Собеседник издания добавил, что у большинства участников бунта были признаки алкогольного и наркотического опьянения.Из-за инцидента в СИЗО подняли тревогу и обратились в полицию. Прибывшие патрульные расположились по периметру изолятора, чтобы предотвратить бегство подследственных.После длительных переговоров между администрацией СИЗО и бунтовщиками, те согласились вернуться в камеры. К 18.00 ситуация стабилизировалась.По данным СМИ, ряд подследственных в течение последних двух недель нарушают порядок и оскорбляют сотрудников Николаевского СИЗО, из-за чего те массово пишут заявления на увольнение. Женщинам – сотрудникам СИЗО рекомендовали не выходить на работу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сизо камеры из-за подследственных издание Теги: происшествия