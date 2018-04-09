Силы ЦАХАЛа нанесли удар по Сирии: ликвидировано 14 военных, включая иранцев



В результате ракетного удара по базе режима Асада Т-4, которая также используется Россией, погибло 14 человек. Среди погибших — представители Ирана, который вместе с Москвой является союзником сирийского правительства. Информацию о числе жертв сообщает газета со ссылкой на базирующуюся в Лондоне Сирийскую обсерваторию по правам человека. Аналогичные данные представило агентство AP. В свою очередь Минобороны РФ официально заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли ВВС Израиля, сообщает . Инцидент произошел около 4 утра. «Два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами», — отметили в ведомстве, отметив, что пять из них были сбиты сирийскими средствами ПВО и еще три достигли целей. Отмечается, что российские военные при авиаударе не пострадали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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