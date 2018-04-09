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Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по аэродрому в Сирии
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09.04.2018 10:54
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Российские военные заявили, что израильские самолеты нанесли удар
по сирийской авиабазе Тифор из воздушного пространства Ливана. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке По данным минобороны
РФ, по Сирии нанесли удары два самолета F-15 ВВС Израиля Фото: ЕРА
(архив) По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два израильских
самолета F-15, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли с
территории Ливана удар по сирийскому аэродрому.В минобороны РФ
сообщили, что войска противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять
ракет. Три ракеты попали в западную часть аэродрома. В ведомстве
добавили, что между российских советников в Сирии пострадавших
нет.Во время ракетного удара по аэродрому в Сирии погибли 14
человек, в числе которых есть граждане Ирана,
сообщает АP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за
соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании.9 апреля
сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили,
что средства противовоздушной обороны Сирии отразили
ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив
восемь ракет. В минобороны США сообщили, что не наносили каких-либо
авиаударов по Сирии.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля в
Сирии вертолет сбросил бочку с химическим веществом на
город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за
тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель
ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой
поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти
жестокие атаки".В минобороны РФ отвергли информацию о
применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел
РФ назвало данные о химатаке "информационным
вбросом".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что
за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и
Россия.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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