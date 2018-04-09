Российские военные заявили, что израильские самолеты нанесли удар по сирийской авиабазе Тифор из воздушного пространства Ливана. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным минобороны РФ, по Сирии нанесли удары два самолета F-15 ВВС Израиля Фото: ЕРА (архив) По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли с территории Ливана удар по сирийскому аэродрому.В минобороны РФ сообщили, что войска противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять ракет. Три ракеты попали в западную часть аэродрома. В ведомстве добавили, что между российских советников в Сирии пострадавших нет.Во время ракетного удара по аэродрому в Сирии погибли 14 человек, в числе которых есть граждане Ирана, сообщает АP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании.9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США сообщили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля в Сирии вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".В минобороны РФ отвергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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