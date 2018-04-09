Представительница Украины, теннисистка Ангелина Калинина выиграла на турнире ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов, проходившем в американском городе Джексон. Об этом сообщается на официальном сайте ITF .

Указано, что в финальном поединке украинке удалось обыграть представительницу Италии Гае Санези со счетом 6:0, 6:1. Матч длился один час и шесть минут. Один раз Калинина ошиблась при подаче и реализовала шесть из 11 брейк-поинтов.

Нынешний титул стал для украинки девятым на турнирах ITF и третьим в этом сезоне.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина получила четвертый номер посева , следовательно пропустит матч первого круга на турнире Miami Open.

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