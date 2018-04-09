В Армии обороны Израиля в связи с гибелью корреспондента Ясера Муртаджа заявили, что израильские военные не ведут прицельный огонь по журналистам. Журналиста смертельно ранили 6 апреля во время "марша возвращения" Фото: Ain Media عين ميديا / Facebook В Армии обороны Израиля подчеркнули, что военным неизвестны обстоятельства ранения журналиста. ЦАХАЛ также пообещал проверить, причастны ли к инциденту военнослужащие.В заявлении подчеркивается, что израильские военные “не ведут прицельный огонь по журналистам“.30-летний Муртаджа работал в агентстве Ain Media. Он получил смертельное ранение во время "марша возвращения", который прошел 6 апреля. В нем приняли участие тысячи палестинцев, которые жгли покрышки и кидали в сторону военных бутылки с зажигательной смесью. В 1990-х годах между Палестиной и Израилем при посредничестве США и России были заключены соглашения, которые между прочего предусматривали, что палестинцы получат возможность создать собственное независимое государство, а в ответ прекратят атаки на Израиль. Первое соглашение было подписано в Осло в августе 1993 года.С тех пор Палестина является частично признанным государством. 30 сентября 2015 года, выступая в ООН, палестинский руководитель Махмуд Аббас заявил, что его страна больше не будет придерживаться мирных соглашений с Израилем, известных как "соглашения Осло". Аббас обвинил Израиль в том, что он не соблюдает мирные договоренности.В мае 2017 года на встрече в Вифлееме с президентом США Дональдом Трампом Аббас отметил, что он готов к переговорам об урегулировании палестино-израильского конфликта.6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего ситуация в регионе ухудшилась. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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