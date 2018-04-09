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Армия Израиля пообещала расследовать гибель палестинского журналиста
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09.04.2018 11:02
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В Армии обороны Израиля в связи с гибелью корреспондента Ясера
Муртаджа заявили, что израильские военные не ведут прицельный огонь
по журналистам. Журналиста смертельно ранили 6 апреля во время
"марша возвращения" Фото: Ain Media عين ميديا / Facebook В Армии
обороны Израиля подчеркнули, что военным неизвестны обстоятельства
ранения журналиста. ЦАХАЛ также пообещал проверить, причастны ли к
инциденту военнослужащие.В заявлении подчеркивается, что
израильские военные “не ведут прицельный огонь по
журналистам“.30-летний Муртаджа работал в агентстве Ain Media. Он
получил смертельное ранение во время "марша возвращения", который
прошел 6 апреля. В нем приняли участие тысячи палестинцев, которые
жгли покрышки и кидали в сторону военных бутылки с зажигательной
смесью. В 1990-х годах между Палестиной и Израилем при
посредничестве США и России были заключены соглашения, которые
между прочего предусматривали, что палестинцы получат возможность
создать собственное независимое государство, а в ответ прекратят
атаки на Израиль. Первое соглашение было подписано в Осло в
августе 1993 года.С тех пор Палестина является частично признанным
государством. 30 сентября 2015 года, выступая в ООН, палестинский
руководитель Махмуд Аббас заявил, что его страна больше
не будет придерживаться мирных соглашений с Израилем,
известных как "соглашения Осло". Аббас обвинил Израиль в том, что
он не соблюдает мирные договоренности.В мае 2017 года на встрече в
Вифлееме с президентом США Дональдом
Трампом Аббас отметил, что он готов к переговорам об
урегулировании палестино-израильского конфликта.6 декабря
Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и
объявил о переносе посольства США в этот город, после чего ситуация
в регионе ухудшилась.
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