Из-за масштабной аварии на железной дороге во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время, передает корреспондент .

Сейчас движение пассажирских и грузовых поездов, проезжающих по этому участку приостановлено.

На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

Напомним, во Львовской области, возле села Залвирья, что в Бугском районе перевернулось около десяти грузовых вагонов.

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