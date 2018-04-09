|Масштабная авария на железной дороге: во Львове сообщают об опоздании поездов
|09.04.2018 11:08
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Из-за масштабной аварии на железной дороге во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время, передает корреспондент .
Сейчас движение пассажирских и грузовых поездов, проезжающих по этому участку приостановлено.
На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.
Напомним, во Львовской области, возле села Залвирья, что в Бугском районе перевернулось около десяти грузовых вагонов.
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